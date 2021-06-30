За Крым. Двух соратников Медведчука будут судить – им грозит до 15 лет
СБУ вместе с Офисом Генпрокурора завершило досудебное расследование по уголовным делам против руководителей организации Украинский выбор, лидером которой является один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук. Производства переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Следствие установило, что они входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" и выполняли указы главарей группировки. Помимо этого, подозреваемые принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории оккупированного Крыма в марте 2014 года, за что были награждены медалями российских оккупантов "За возвращение Крыма".
В СБУ назвали их имена – это Комелов И.М. и Синявский О.В.
Подозреваемым инкриминируются государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины). Им грозит до 15 лет лишения свободы.
- 25 марта 2021-го СБУ пришла с обысками в киевский офис организации Украинский выбор, лидером которой является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. Аналогичные обыски проводились в десяти регионах страны.
- 26 марта стало известно, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп организации Украинский выбор по факту участия в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму. Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования Самооборона Севастополя, а третий был участником митингов в поддержку "референдума" и оккупации полуострова Россией. Позже стало известно, что расследование ведется против двух соратников Медведчука.
Читайте также: Последняя серия | Bihus.info: Медведчук продвигал "прокладку" Григоришина в энергоконтракт с Россией – аудио
Комментарии