За Крым. Двух соратников Медведчука будут судить – им грозит до 15 лет

СБУ вместе с Офисом Генпрокурора завершило досудебное расследование по уголовным делам против руководителей организации Украинский выбор, лидером которой является один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук. Производства переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следствие установило, что они входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" и выполняли указы главарей группировки. Помимо этого, подозреваемые принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории оккупированного Крыма в марте 2014 года, за что были награждены медалями российских оккупантов "За возвращение Крыма".

В СБУ назвали их имена – это Комелов И.М. и Синявский О.В.

Подозреваемым инкриминируются государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Станислав Стороженко

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