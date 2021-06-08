UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Последняя серия | Bihus.info: Медведчук продвигал "прокладку" Григоришина в энергоконтракт с Россией – аудио видео

08.06.2021, 08:39
Виктор Медведчук (скриншот видео)
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

В заключительной серии расследования Bihus.info об укреплении позиций пророссийского политика Виктора Медведчука после победы Майдана журналисты показывают, что он якобы участвовал в переговорах Украины и России не только по газу, но и по поставкам электроэнергии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноех

Авторы сюжета подводят к мысли, что "Медведчук" продвигал компанию российско-украинского миллиардера Константина Григоришина, ранее бизнес-партнера пятого президента Петра Порошенко, в контракты с Россией.

Незадолго до подписания договоренности на поставку электричества из РФ в Украину осенью 2014 года украинские СМИ подняли шум: по их данным, в энергоконтракт якобы хотели вставить компанию-"прокладку". Порошенко публично отрицал это, называл журналистской "уткой" и утверждал, что контракт будет напрямую между странами.

Между тем, на аудиозаписях разговоров "Медведчука" с российскими властями имя Григоришина в этой связи упоминается. Так, в беседе с якобы министром энергетики РФ Александром Новаком "Медведчук" предлагает ему обсудить энергоконтракт с Григоришиным и членом ОПЗЖ Тарасом Козаком.

Нажмите, чтобы увеличить

Нажмите, чтобы увеличить


Позднее, сообщили у Дениса Бигуса, на аудио слышно, как "Медведчук" рассказывает, что в Москву с Козаком приедет не сам Григоришин, а некое лицо от его компании.

В итоге контракт был подписан напрямую между правительствами. Авторы расследования намекают, что отсутствие "прокладок" якобы стало возможным из-за шумихи, которую СМИ подняли за считанные дни до заключения энергосоглашения.

Григоришин отказался комментировать расследование.

  • Весной/летом 2021 года Bihus.info опубликовали четыре серии "пленок Медведчука", где расследование ведется по аудиозаписям с голосами людей, похожими на голоса украинских и российских топ-политиков и чиновников. Основной акцент – на пророссийском политике Медведчуке и его переговорах с руководством РФ и Украины.
  • У пятого президента Порошенко заявили, что на пленках – "какие-то голоса" (у Медведчука сюжеты назвали "фейком", как и у Медведчука) и что Медведчук ничем, кроме освобождения заложников, не занимался. Также там уверены, что сюжеты Бигуса – "слиты из ОП" в пользу президента Зеленского с целью дискредитации Порошенко и его партии.
  • Осенью 2020 года Григоришина в России заочно арестовали.

Читайте также: Роль Медведчука в газовых переговорах с Россией осенью 2014 года: сюжет от Bihus.info

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Петр Порошенко расследование электричество владимир путин поставки константин григоришин виктор медведчук энергоносители bihus Денис Бигус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 