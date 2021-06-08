В заключительной серии расследования Bihus.info об укреплении позиций пророссийского политика Виктора Медведчука после победы Майдана журналисты показывают, что он якобы участвовал в переговорах Украины и России не только по газу, но и по поставкам электроэнергии.

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Авторы сюжета подводят к мысли, что "Медведчук" продвигал компанию российско-украинского миллиардера Константина Григоришина, ранее бизнес-партнера пятого президента Петра Порошенко, в контракты с Россией.

Незадолго до подписания договоренности на поставку электричества из РФ в Украину осенью 2014 года украинские СМИ подняли шум: по их данным, в энергоконтракт якобы хотели вставить компанию-"прокладку". Порошенко публично отрицал это, называл журналистской "уткой" и утверждал, что контракт будет напрямую между странами.

Между тем, на аудиозаписях разговоров "Медведчука" с российскими властями имя Григоришина в этой связи упоминается. Так, в беседе с якобы министром энергетики РФ Александром Новаком "Медведчук" предлагает ему обсудить энергоконтракт с Григоришиным и членом ОПЗЖ Тарасом Козаком.







Позднее, сообщили у Дениса Бигуса, на аудио слышно, как "Медведчук" рассказывает, что в Москву с Козаком приедет не сам Григоришин, а некое лицо от его компании.

В итоге контракт был подписан напрямую между правительствами. Авторы расследования намекают, что отсутствие "прокладок" якобы стало возможным из-за шумихи, которую СМИ подняли за считанные дни до заключения энергосоглашения.

Григоришин отказался комментировать расследование.

Весной/летом 2021 года Bihus.info опубликовали четыре серии "пленок Медведчука", где расследование ведется по аудиозаписям с голосами людей, похожими на голоса украинских и российских топ-политиков и чиновников. Основной акцент – на пророссийском политике Медведчуке и его переговорах с руководством РФ и Украины.

У пятого президента Порошенко заявили, что на пленках – "какие-то голоса" (у Медведчука сюжеты назвали "фейком", как и у Медведчука) и что Медведчук ничем, кроме освобождения заложников, не занимался. Также там уверены, что сюжеты Бигуса – "слиты из ОП" в пользу президента Зеленского с целью дискредитации Порошенко и его партии.

Осенью 2020 года Григоришина в России заочно арестовали.

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Евгений Пилипенко

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