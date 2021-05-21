"Фабрика фейков". Медведчук прокомментировал пленки Бигуса и встречи с Порошенко

Подозреваемый в госизмене неформальный лидер пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук назвал "сфальсифицированными" аудиозаписи журналистов Bihus.info о якобы его переговорах с боевиками и другими лицами в 2014 году. С пятым президентом Петром Порошенко он встречался до 2018 года, заявил политик на брифинге у суда перед апелляцией на его домашний арест.

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Медведчука попросили прокомментировать, действительно ли он просил боевиков в 2014 году не трогать дом бизнесмена Рината Ахметов в Донецке, о чем говорилось на пленках Bihus.info.

"Я не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными...То, что сегодня происходит – чистая провокация и изготовление так называемой фабрики фейков по поводу того, кто что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", – ответил он.

Медведчук считает появление пленок "провокацией против него", которая появилась именно сейчас, а не "когда это имело место быть и велись переговоры".

На вопрос, были ли у него тайные полномочия на ведение переговоров, Медведчук ответил, что был официально уполномочен на их ведение еще в 2014 году и. о. президента Александром Турчиновым. Лидер ОПЗЖ также утверждает, что не давал боевикам никаких гарантий, так как не был на это уполномочен.

Кроме того, он прокомментировал общение с Порошенко. "Я встречался с господином Порошенко в 14-м, 15-м и последующих годах – до 18-го, когда мы разошлись во взглядах по вопросам обмена удерживаемых лиц", – сказал Медведчук.

17 мая журналисты Bihus.info опубликовали записи разговоров якобы Медведчука с террористами и властями России за четыре года. В частности, на них якобы Медведчук говорит, что регулярно встречается с Порошенко.

В партии пятого президента Европейская солидарность отрицают, что Порошенко говорил с Медведчуком о темах из расследования Bihus.Info. Там заявили, что записи разговоров "слиты из Офиса президента" для дискредитации Порошенко и его партии.

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Марк Сировой

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