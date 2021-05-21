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"Фабрика фейков". Медведчук прокомментировал пленки Бигуса и встречи с Порошенко

21.05.2021, 12:35
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Подозреваемый в госизмене неформальный лидер пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук назвал "сфальсифицированными" аудиозаписи журналистов Bihus.info о якобы его переговорах с боевиками и другими лицами в 2014 году. С пятым президентом Петром Порошенко он встречался до 2018 года, заявил политик на брифинге у суда перед апелляцией на его домашний арест.

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Медведчука попросили прокомментировать, действительно ли он просил боевиков в 2014 году не трогать дом бизнесмена Рината Ахметов в Донецке, о чем говорилось на пленках Bihus.info.

"Я не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными...То, что сегодня происходит – чистая провокация и изготовление так называемой фабрики фейков по поводу того, кто что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", – ответил он.

Медведчук считает появление пленок "провокацией против него", которая появилась именно сейчас, а не "когда это имело место быть и велись переговоры".

На вопрос, были ли у него тайные полномочия на ведение переговоров, Медведчук ответил, что был официально уполномочен на их ведение еще в 2014 году и. о. президента Александром Турчиновым. Лидер ОПЗЖ также утверждает, что не давал боевикам никаких гарантий, так как не был на это уполномочен.

Кроме того, он прокомментировал общение с Порошенко. "Я встречался с господином Порошенко в 14-м, 15-м и последующих годах – до 18-го, когда мы разошлись во взглядах по вопросам обмена удерживаемых лиц", – сказал Медведчук.

Смотрите также: Апелляция на домашний арест. Прокуроры хотят отправить Медведчука в СИЗО – трансляция суда

Марк Сировой
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