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У Порошенко отрицают, что он говорил с Медведчуком о темах из расследования Bihus.Info

18.05.2021, 18:41
У Порошенко отрицают, что он говорил с Медведчуком о темах из расследования Bihus.Info - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Пятый президент Петр Порошенко не обсуждал с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком темы, о которых говорят "какие-то голоса" в расследовании Bihus.Info. Об этом заявили в пресс-службе партии Евросолидарность в комментарии LIGA.net

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Представители Евросолидарности утверждают, что обнародованные в понедельник записи разговоров "слиты из Офиса президента" с целью дискредитации Порошенко и его партии. 

"Сам Порошенко неоднократно подробно рассказывал о том, что использовал статус Медведчука как неформального представителя Путина по вопросам освобождения заложников", – говорят в пресс-службе Порошенко отмечая, что он готов был взаимодействовать "хоть с чертом лысым". 

  • Вчера журналисты Bihus.info опубликовали записи разговоров Медведчука с террористами и властями России за четыре года.
  • В одном из разговоров один из лидеров боевиков угрожает Медведчуку уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук заявляет, что передаст эту информацию Порошенко. При этом с украинской стороны он не передавал требований. 
Станислав Стороженко
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Петр Порошенко расследование война Донбасс пленки виктор медведчук запись разговоров
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