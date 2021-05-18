У Порошенко отрицают, что он говорил с Медведчуком о темах из расследования Bihus.Info

Пятый президент Петр Порошенко не обсуждал с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком темы, о которых говорят "какие-то голоса" в расследовании Bihus.Info. Об этом заявили в пресс-службе партии Евросолидарность в комментарии LIGA.net.

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Представители Евросолидарности утверждают, что обнародованные в понедельник записи разговоров "слиты из Офиса президента" с целью дискредитации Порошенко и его партии.

"Сам Порошенко неоднократно подробно рассказывал о том, что использовал статус Медведчука как неформального представителя Путина по вопросам освобождения заложников", – говорят в пресс-службе Порошенко отмечая, что он готов был взаимодействовать "хоть с чертом лысым".

Вчера журналисты Bihus.info опубликовали записи разговоров Медведчука с террористами и властями России за четыре года.

В одном из разговоров один из лидеров боевиков угрожает Медведчуку уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук заявляет, что передаст эту информацию Порошенко. При этом с украинской стороны он не передавал требований.

Станислав Стороженко

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