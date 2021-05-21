Сегодня в 12:00 Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на домашний арест подозреваемого в госизмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Трансляцию покажут на YouTube-канале суда.
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Офис генпрокурора ранее обжаловал решение суда первой инстанции о двухмесячном домашнем аресте Медведчука.
Прокуроры будут требовать отправить нардепа в СИЗО с правом выхода под залог 300 млн грн.
Также апелляцию подавали адвокаты Медведчука. Соратники лидера ОПЗЖ считают домашний арест незаконным и ожидают его отмены.
Медведчук прибыл в суд около 11:45 в сопровождении охраны и соратников, что было видно на трансляции hromadske.
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива не давал некоторым журналистам подойти к Медведчуку. Говорил, что они якобы "мешают делать его работу".
Через несколько минут Медведчук все же дал небольшой брифинг журналистам и отправился в суд. Сказал, что считает свои подозрения и домашний арест необоснованными. Ожидает их отмены.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. 13 мая его отправили под домашний арест.
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