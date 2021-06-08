Проект Bihus.info опубликовал заключительную серию "пленок Медведчука", где расследование ведется якобы по аудиозаписям прослушек людей с голосами, похожими на голоса украинских и российских топ-политиков и чиновников. Среди прочих тем, в новом материале речь идет о роли пророссийского политика Виктора Медведчука в переговорах о поставках в Украину российского газа в конце 2014 года.

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В октябре 2014-го в Украине был сильнейший (до 20%) дефицит газа: страна вынуждена была договариваться с РФ о поставках.

На то время президент Петр Порошенко во время встречи в Милане обсуждал это с президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным, после чего в Брюссель отправились делегации во главе с министрами энергетики стран – Юрием Проданом (Украина) и Александром Новаком (РФ). Их сопровождали глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев и глава Газпрома Алексей Миллер.

По данным программы Дениса Бигуса, Медведчук якобы был теневым каналом переговоров по газу – его использовали параллельно с официальными переговорами на уровне НАК Нафтогаз/Кабмин vs Газпром/правительство РФ (с посредником-Еврокомиссией).

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Украина в Брюсселе требовала закрепить в контракте скидку на газ, но Кремль хотел чисто политическое межправительственное соглашение – без такого закрепления и гарантий. На аудио "Медведчук" уверяет Москву, что он якобы убедил "Петра Алексеевича" (впервые за все четыре серии на пленках звучит это имя – и его называют президентом) пойти навстречу пожеланиям РФ.

Судя по видео, "Медведчук" постоянно был на телефоне с "Новаком" и "Миллером", летал к ним в Москву. На аудио за 26 октября 2014-го (день встречи делегаций в столице ЕС) "Медведчуку" эти двое жаловались, что украинцы выдвигают другие требования, а не те, которые ранее обсуждали с "Медведчуком".

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"Я с Коболевым общался, стало хуже, чем было, полностью беспросветная ситуация, что касается цены", – сетовал "Миллер". "Медведчук" в ответ пообещал "переговорить с главным" и скоро набрал "Миллера" еще раз: рассказал, что президент обещает разобраться с Проданом в этой ситуации.

Судя по аудио, украинская делегация согласилась не упоминать цену на газ со скидкой в контракте.

Ранее Bihus.Info опубликовали три серии расследований о записях разговоров "Медведчука", которые затрагивали его роль к поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса, ситуацию вокруг трубопровода Самара-Западное направление, а также его переговоры с Порошенко.

У Порошенко заявляют, что пленки – выдумка (так же, как и у Медведчука) и что он ничего с Медведчуком, кроме освобождения заложников, не обсуждал. Также там уверены, что сюжеты Бигуса – "заказные" в пользу президента Владимира Зеленского, который таким образом якобы хочет срезать Порошенко и его партию на будущих выборах.

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Евгений Пилипенко

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