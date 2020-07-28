Бурьян за миллион и секс-квартира. Наші гроші расследовали доходы Кивы – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Жомовая яма, на которой нардеп якобы зарабатывал 1,2 млн в год, давно не работает, - это просто заброшенный участок территории в Полтавской области

Зарабатывая в год 1,2 млн грн на аренде принадлежавшей ему жомовой ямы, нардеп Илья Кива сейчас проживает в киевской квартире, которую не указал в декларации. Он утверждает, что связан с владелицей недвижимости только сексом и потому ничего не обязан декларировать. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта Наші гроші з Денисом Бігусом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проводя хронологию от Кивы-патриота, который воевал на Донбассе и обещал воспитать детей с внуками "в ненависти к российским оккупантам", до Кивы-нардепа партии ОПЗЖ пропутинского политика Виктора Медведчука, журналисты съездили в Полтавскую область, где нашли это место для сваливания и естественной ферментации свекольных отходов при производстве сахара.

При попытке связаться с арендатором последняя отказалась от комментариев, зачем ей понадобился этот заброшенный участок земли, причем за такие деньги. Расследователи выяснили, что Кива в итоге продал яму компании, где в прошлом был руководителем, хотя сам он заявил, что никому ничего не продавал, а этот сомнительный актив могли "рейдернуть".

Читайте также: Диагноз позволил Киве избежать наказания за взятку - Наші гроші

Затем журналисты проследили, где живет Кива, и узнали, что это вовсе не однокомнатная квартира на столичной периферии, а помещение в 100 квадратных метров на Лютеранской в центре. Он утверждает, что там проживает его подруга, с которой у него лишь "общий секс", и потому декларировать ему там нечего.

Помимо этого Кива ездит на дорогих автомобилях с номерами прикрытия и персональной охраной, стоимость которой явно превышает депутатскую зарплату, отметили в программе. Он заявил, что это просто его "помощники".

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, расследование, скандал, секс, илья кива, Денис Бигус, ОПЗЖ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Бурьян за миллион и секс-квартира. Наші гроші расследовали доходы Кивы – видео
Бурьян за миллион и секс-квартира. Наші гроші расследовали доходы Кивы – видео
Захват в заложники полковника МВД. Сбежавшего рецидивиста ищет КОРД: видео
Захват в заложники полковника МВД. Сбежавшего рецидивиста ищет КОРД: видео
Как в НАТО. Спецназ Нацгвардии получил штурмовые винтовки UAR-15: видео
Как в НАТО. Спецназ Нацгвардии получил штурмовые винтовки UAR-15: видео
Мнение Нужно ли строить дороги? Конечно. Но не под соусом борьбы с коронавирусом
Как в Одессе поднимают затонувший танкер. История одного кораблекрушения
Транспорт Как в Одессе поднимают затонувший танкер. История одного кораблекрушения
ФРГ: Украина должна остаться транзитером и при запуске Северного потока 2
ТЭК ФРГ: Украина должна остаться транзитером и при запуске Северного потока 2
Популярное
фото/видео
Бурьян за миллион и секс-квартира. Наші гроші расследовали доходы Кивы – видео
Бурьян за миллион и секс-квартира. Наші гроші расследовали доходы Кивы – видео
Захват в заложники полковника МВД. Сбежавшего рецидивиста ищет КОРД: видео
Захват в заложники полковника МВД. Сбежавшего рецидивиста ищет КОРД: видео 27.07.20, 22:50
Как в НАТО. Спецназ Нацгвардии получил штурмовые винтовки UAR-15: видео
Как в НАТО. Спецназ Нацгвардии получил штурмовые винтовки UAR-15: видео 27.07.20, 18:32
Sea Breeze-2020. В Черном море закончились учения: фоторепортаж
Sea Breeze-2020. В Черном море закончились учения: фоторепортаж 27.07.20, 15:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 