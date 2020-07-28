Бурьян за миллион и секс-квартира. Наші гроші расследовали доходы Кивы – видео

Зарабатывая в год 1,2 млн грн на аренде принадлежавшей ему жомовой ямы, нардеп Илья Кива сейчас проживает в киевской квартире, которую не указал в декларации. Он утверждает, что связан с владелицей недвижимости только сексом и потому ничего не обязан декларировать. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта Наші гроші з Денисом Бігусом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проводя хронологию от Кивы-патриота, который воевал на Донбассе и обещал воспитать детей с внуками "в ненависти к российским оккупантам", до Кивы-нардепа партии ОПЗЖ пропутинского политика Виктора Медведчука, журналисты съездили в Полтавскую область, где нашли это место для сваливания и естественной ферментации свекольных отходов при производстве сахара.

При попытке связаться с арендатором последняя отказалась от комментариев, зачем ей понадобился этот заброшенный участок земли, причем за такие деньги. Расследователи выяснили, что Кива в итоге продал яму компании, где в прошлом был руководителем, хотя сам он заявил, что никому ничего не продавал, а этот сомнительный актив могли "рейдернуть".

Читайте также: Диагноз позволил Киве избежать наказания за взятку - Наші гроші

Затем журналисты проследили, где живет Кива, и узнали, что это вовсе не однокомнатная квартира на столичной периферии, а помещение в 100 квадратных метров на Лютеранской в центре. Он утверждает, что там проживает его подруга, с которой у него лишь "общий секс", и потому декларировать ему там нечего.

Помимо этого Кива ездит на дорогих автомобилях с номерами прикрытия и персональной охраной, стоимость которой явно превышает депутатскую зарплату, отметили в программе. Он заявил, что это просто его "помощники".