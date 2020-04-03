Нардепу Киве объявили подозрение из-за драки в ресторане - СМИ

Сегодня, 3 апреля, народному депутату от ОПЗЖ Ильи Киве объявили подозрение из-за нападения на человека в ресторане в центре Киева. Об этом сообщил руководитель одного из департаментов Офиса генпрокурора Александр Панов, передает Слідство.Інфо.
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"Сегодня народному депутату Илье Киви объявлено подозрение в умышленном причинении тяжелого телесного повреждения", - сказал Панов.
По словам Панова, после этого Киву неоднократно вызывали в ГБР для вручения подозрения - в частности, 28 февраля и 2 марта, но он не приходил. Прокуратура пыталась через суд заставить Киву прийти для вручения подозрения, однако судьи отказали. После этого Киву попытались вызвать для вручения подозрения еще раз – на 6 апреля. Объявить подозрение ему удалось сегодня, когда он пришел в Офис генпрокурора.
"Поскольку народный депутат отказался получить в руки любое сообщение, расписываться в сообщении о подозрении, ему объявили это сообщение под видеозапись", – рассказал Панов.
Представитель прокуратуры отметил, что Кива получил статус подозреваемого с момента сообщения ему о подозрении.
"Если лицо не хочет получать сам текст сообщения или расписываться в этом сообщении, это его право. Никто не нарушал его процессуальные права ", - сказал Панов.
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