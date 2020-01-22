Генпрокурор открыл дело по факту избиения Кивой человека

Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Сегодня, 22 января, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет о сегодняшней драке, которая произошла в центре Киева между нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой и ветераном АТО.

Отмечается, что согласно заявлению потерпевшего, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо. Сообщается, что соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата Украины может только Генеральный прокурор.

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