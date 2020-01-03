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Расследование нападения Ляшко на Геруса завершено

Расследование нападения Ляшко на Геруса завершено - Фото
Андрей Герус и Олег Ляшко (скриншот видео)
03.01.2020, 15:29

В прокуратуре сообщили, что собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта против экс-депутата

Бориспольская прокуратура завершила расследование нападения экс-депутата Олега Ляшко на депутата девятого созыва от партии Слуга народа Андрея Геруса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Во время досудебного расследования прокуратура установила, что в ноябре 2019 года Ляшко "вместе с другим лицом" в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь "нанесли телесные повреждения" депутату Герусу "в связи с его государственной деятельностью".

В прокуратуре сообщили, что собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта против Ляшко. Сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства.

В случае доказательства вины Ляшко в суде, ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

  • 18 ноября Ляшко сообщили о подозрении.
  • 19 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения экс-депутату, отдав его на поруки двум народным депутатам.
  • Сам Герус считает, что его обидчик не заслуживает реального тюремного срока.

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