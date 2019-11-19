Герус сказал, какого наказания желает для Ляшко

Скриншот с видео

Депутат от Слуги народа Андрей Герус, на которого экс-депутат Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь, считает, что его обидчик не заслуживает реального тюремного срока. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

По мнению Геруса, достаточным наказанием для Ляшко будет условный срок.

"Я думаю, что если бы был испытательный срок с условным наказанием, то этого было бы достаточно. Оно, во-первых, сдерживало бы его от следующих провокаций, потому что если нарушаешь испытательный срок с условным наказанием, то тогда наступает полноценное. Во-вторых, должна быть неотвратимость наказания. В-третьих, тогда такая судимость не позволяет баллотироваться на следующих выборах", — сказал депутат.

При этом Герус заявил, что охранник Ляшко не просто снимал конфликт на видео, а принимал "достаточно полноценное" участие в нем.

Именно это обстоятельство, по мнению Геруса, "дает моральное право для того, чтобы наступала какая-то определенная ответственность".