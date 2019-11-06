Ляшко подрался с Герусом в аэропорту Борисполь: видео

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Ляшко подошел к Герусу и стал оскорблять, требуя, чтобы тот покинул зал официальных делегаций аэропорта

В зале официальных делегаций (ЗОД) аэропорта Борисполь произошел конфликт между депутатом от Слуги народа Андреем Герусом и бывшим депутатом от Радикальной партии Олегом Ляшко.

Согласно видеозаписи, которую опубликовал в Facebook сам Ляшко, экс-депутат, увидев Геруса в ЗОД, подошел к нему и спросил: "Что ты тут делаешь? Почему ты не с народом?". Также Ляшко высказал претензию к Герусу, что он якобы "запустил российскую электроэнергию в Украину".

При этом Ляшко называл Геруса "чмошником", "долбое…ом", "проходимцем", "аферистом" и тыкал ему пальцем в грудь.

После того, как депутат Слуги народа сделал попытку отвести руку Ляшко, тот схватил его за пиджак и стал куда-то тащить, продолжая спрашивать, за какие деньги он находится в ЗОДе.

При этом, судя по репликам Геруса, Ляшко был с охранником, тогда как депутат Слуги народа – один.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста", и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес", - описал конфликт Герус.

Версия Ляшко звучит так: "Сегодня случайно увидел в ЗОДе "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками".

Еще одно видео инцидента.

Ранее АМКУ расследовал дело о монополии ДТЭК на рынке электроэнергии и в 2016 году готовился признать его монополистом. Но спустя два года закрыл дело. В АМКУ также отказывались расследовать формулу Роттердам+.

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Теги: драка, ринат ахметов, олег ляшко, Борисполь, Андрей Герус
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