Суд отдал Ляшко на поруки нардепам Батькивщины и Евросолидарности

Олег Ляшко (фото - president.gov.ua)

Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения главе Радикальной партии, экс-нардепу Олегу Ляшко, отдав его на поруки двум народным депутатам. Соответствующее решение было объявлено судьей.

Согласно решению, на поруки Ляшко берут нардеп от Европейской солидарности Виктория Сюмар и представитель Батькивщины Михаил Волынец. Таким образом судья частично выполнил ходатайство прокурора, который просил о взятии под стражу.

При этом суд обязал Ляшко прибывать по требованию следователя или судьи, сообщать об изменении места проживания, воздержаться от общения с потерпевшим - нардепом Андреем Герусом. Срок действия обязательств - 17 января 2020 года.

Справка. 6 ноября 2019-го Ляшко напал на Геруса (видео) в аэропорту Борисполь: толкался и порвал рубашку "за возобновление импорта электроэнергии из России". Полиция открыла дело. Ляшко в ответ заявил, что будет добиваться открытия дела против Геруса за "госизмену и злоупотребление властью". Вчера экс-депутату сообщили о подозрении в нанесении Герусу легких телесных повреждений.

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