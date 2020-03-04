"Не надо скрываться". Рябошапка зовет Киву в Офис генпрокурора - за подозрением

Генпрокурор Руслан Рябошапка во время заседания Верховной Рады напомнил народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве о том, что ему нужно прийти в Офис генпрокурора и получить подозрение за драку в ресторане. Об этом он сказал, отвечая на вопрос заданный Кивой.
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Кива спросил генпрокурора, почему он накануне увольнения встретился с послами G7, с кем была согласована эта встреча и почему он ищет поддержку не в украинском парламенте, а у представителей других государств. Далее нардеп спросил, брал ли Рябошапка на себя какие-либо обязательства перед представителями других государств, и влияют ли эти государства на него лично или на всю правовую систему.
Рябошапка ответил, что генеральный прокурор независим и не должен с кем-либо согласовывать свои встречи.
"В том числе и с уважаемыми народными депутатами, которые кстати скрываются от нас и до сих пор не пришли за своим подозрением... Я вас дважды приглашал. Приходите к нам", – обратился к Киве генпрокурор.
Нардеп что-то отвечал Рябошапке, но его микрофон был отключен.
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