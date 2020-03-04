"Не надо скрываться". Рябошапка зовет Киву в Офис генпрокурора - за подозрением

Илья Кива (Фото: скриншот видео)

Генпрокурор Руслан Рябошапка во время заседания Верховной Рады напомнил народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве о том, что ему нужно прийти в Офис генпрокурора и получить подозрение за драку в ресторане. Об этом он сказал, отвечая на вопрос заданный Кивой.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Кива спросил генпрокурора, почему он накануне увольнения встретился с послами G7, с кем была согласована эта встреча и почему он ищет поддержку не в украинском парламенте, а у представителей других государств. Далее нардеп спросил, брал ли Рябошапка на себя какие-либо обязательства перед представителями других государств, и влияют ли эти государства на него лично или на всю правовую систему.

Рябошапка ответил, что генеральный прокурор независим и не должен с кем-либо согласовывать свои встречи.

"В том числе и с уважаемыми народными депутатами, которые кстати скрываются от нас и до сих пор не пришли за своим подозрением... Я вас дважды приглашал. Приходите к нам", – обратился к Киве генпрокурор.

Нардеп что-то отвечал Рябошапке, но его микрофон был отключен.

22 января в центре Киева между нардепом Кивой и ветераном АТО произошла драка

В тот же день Рябошапка открыл производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину нардепом Кивой по заявлению потерпевшего.

2 марта Киву вызвали для вручения подозрения по делу о драке.

3 марта сообщалось, что послы G7 выступили в поддержку генпрокурора Рябошапки на фоне слухов об отставке. В то же время в руководстве Слуги народа считают, что реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".

В тот же день в Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия Рябошапке.

5 марта должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос выражения недоверия генпрокурору Рябошапке и его увольнения

Читайте также:

Рябошапка считает, что его хотят отправить в отставку из-за дел по Укрнафте

Рябошапка отрицает связь своей возможной отставки и подозрений против Порошенко