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"Не надо скрываться". Рябошапка зовет Киву в Офис генпрокурора - за подозрением

"Не надо скрываться". Рябошапка зовет Киву в Офис генпрокурора - за подозрением - Фото
Илья Кива (Фото: скриншот видео)
04.03.2020, 22:40

В Верховной Раде произошла перепалка между генпрокурором Русланом Рябошапкой и нардепом Ильей Кивой

Генпрокурор Руслан Рябошапка во время заседания Верховной Рады напомнил народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве о том, что ему нужно прийти в Офис генпрокурора и получить подозрение за драку в ресторане. Об этом он сказал, отвечая на вопрос заданный Кивой.

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Кива спросил генпрокурора, почему он накануне увольнения встретился с послами G7, с кем была согласована эта встреча и почему он ищет поддержку не в украинском парламенте, а у представителей других государств. Далее нардеп спросил, брал ли Рябошапка на себя какие-либо обязательства перед представителями других государств, и влияют ли эти государства на него лично или на всю правовую систему.

Рябошапка ответил, что генеральный прокурор независим и не должен с кем-либо согласовывать свои встречи.

"В том числе и с уважаемыми народными депутатами, которые кстати скрываются от нас и до сих пор не пришли за своим подозрением... Я вас дважды приглашал. Приходите к нам", – обратился к Киве генпрокурор.

Нардеп что-то отвечал Рябошапке, но его микрофон был отключен.

  • 22 января в центре Киева между нардепом Кивой и ветераном АТО произошла драка.
  • В тот же день Рябошапка открыл производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину нардепом Кивой по заявлению потерпевшего.
  • 2 марта Киву вызвали для вручения подозрения по делу о драке.
  • 3 марта сообщалось, что послы G7 выступили в поддержку генпрокурора Рябошапки на фоне слухов об отставке. В то же время в руководстве Слуги народа считают, что реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".
  • В тот же день в Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия Рябошапке. 
  • 5 марта должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос выражения недоверия генпрокурору Рябошапке и его увольнения.

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