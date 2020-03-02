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Киву вызвали для вручения подозрения за драку в ресторане: фото документа

Киву вызвали для вручения подозрения за драку в ресторане: фото документа - Фото
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
02.03.2020, 12:19

Народного депутата ОПЗЖ Илью Киву подозревают в нанесении легких телесных повреждений

На 14:00 сегодня, 2 марта, народного депутата фракции ОПЗЖ Илью Киву вызвали для вручения подозрения по делу о драке в киевском ресторане. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Генпрокурор по заявлению потерпевшего открыл производство за "нанесение нардепом телесных повреждений".

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22 января 2020 года в ресторане Моссо в Киеве у Кивы и Михаила Маймана, который баллотировался в Раду в 2019-м, произошла стычка. На кадрах видно, как нардеп подходит к нему, бьет лбом в лицо, но тут же получает ответный удар рукой по лицу:

По поручению генпрокурора следователь Госбюро расследований вызвал депутата для этой процедуры еще 27 февраля.

  • Журналисты-расследователи Наші гроші утверждают, что в 2013 году Кива избежал наказания за взятку "в результате смягчающего обстоятельства" - лечения в психдиспансере. 

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Евгений Пилипенко
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