Киву вызвали для вручения подозрения за драку в ресторане: фото документа

Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

На 14:00 сегодня, 2 марта, народного депутата фракции ОПЗЖ Илью Киву вызвали для вручения подозрения по делу о драке в киевском ресторане. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Генпрокурор по заявлению потерпевшего открыл производство за "нанесение нардепом телесных повреждений".

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22 января 2020 года в ресторане Моссо в Киеве у Кивы и Михаила Маймана, который баллотировался в Раду в 2019-м, произошла стычка. На кадрах видно, как нардеп подходит к нему, бьет лбом в лицо, но тут же получает ответный удар рукой по лицу:

По поручению генпрокурора следователь Госбюро расследований вызвал депутата для этой процедуры еще 27 февраля.

Журналисты-расследователи Наші гроші утверждают , что в 2013 году Кива избежал наказания за взятку "в результате смягчающего обстоятельства" - лечения в психдиспансере.

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