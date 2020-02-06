Замгенпрокурора Чумак заявил, что подает в суд на нардепа Киву

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил о намерении подать в суд на народного депутата от фракции ОПЗЖ Илью Киву. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам чиновника, ему стало известно, что нардеп на заседании комитета по правоохранительной деятельности заявил, что Чумак "крышует проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно и страны".

Чумак пишет, что посмотрел видеозапись заседания и удостоверился, что Кива сказал именно это.

Замгенпрокурора заявил, что не обратил бы внимания на этот инцидент, если бы подобное прозвучало из уст обычного человека. Но поскольку Кива – публичное лицо и народный депутат, Чумак считает необходимым защищаться от клеветы в суде.

Он отметил, что готовит иск на крупную сумму.

22 января нардеп Кива стал участником драки , которая произошла в одном из ресторанов в центре Киева. К депутата произошел конфликт с ветераном АТО.

В тот же день генпрокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего.

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