Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Замгенпрокурора Чумак заявил, что подает в суд на нардепа Киву

Замгенпрокурора Чумак заявил, что подает в суд на нардепа Киву - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.02.2020, 22:42

Чиновник считает необходимым защищаться в суде от клеветы

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил о намерении подать в суд на народного депутата от фракции ОПЗЖ Илью Киву. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам чиновника, ему стало известно, что нардеп на заседании комитета по правоохранительной деятельности заявил, что Чумак "крышует проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно и страны".

Чумак пишет, что посмотрел видеозапись заседания и удостоверился, что Кива сказал именно это.

Замгенпрокурора заявил, что не обратил бы внимания на этот инцидент, если бы подобное прозвучало из уст обычного человека. Но поскольку Кива – публичное лицо и народный депутат, Чумак считает необходимым защищаться от клеветы в суде.

Он отметил, что готовит иск на крупную сумму.

  • 22 января нардеп Кива стал участником драки, которая произошла в одном из ресторанов в центре Киева. К депутата произошел конфликт с ветераном АТО.
  • В тот же день генпрокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего.

Читайте также: "Кива хотел меня порезать и съесть". Нардеп - о драке в комитете

Еще по теме
Напишите нам
клевета Виктор Чумак илья кива
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 