Замгенпрокурора Чумак заявил, что подает в суд на нардепа Киву

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил о намерении подать в суд на народного депутата от фракции ОПЗЖ Илью Киву. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам чиновника, ему стало известно, что нардеп на заседании комитета по правоохранительной деятельности заявил, что Чумак "крышует проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно и страны".
Чумак пишет, что посмотрел видеозапись заседания и удостоверился, что Кива сказал именно это.
Замгенпрокурора заявил, что не обратил бы внимания на этот инцидент, если бы подобное прозвучало из уст обычного человека. Но поскольку Кива – публичное лицо и народный депутат, Чумак считает необходимым защищаться от клеветы в суде.
Он отметил, что готовит иск на крупную сумму.
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