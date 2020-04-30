Суд арестовал счета нардепа Кивы: должен выплатить деньги отцу Гандзюк

Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Счета народного депутата из фракции ОПЗЖ Ильи Кивы арестованы, он должен уплатить судебный сбор по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, который проиграл отцу активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает юридическая компания Миллер.

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В июне 2019 года Соломенский суд Киева признал недостоверным высказывание Кивы о Екатерине Гандзюк в эфире телеканала Еспресо, в котором Кива утверждал, что Гандзюк якобы "сидела на разворовывании городского бюджета". Киву обязали опровергнуть эту информацию и выплатить отцу Гандзюк судебный сбор в размере 1409,6 грн.

22 апреля Днепровский районный отдел Государственной исполнительной службы в Киеве наложил арест на счета Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

В случае, если Кива не выполнит решение суда и не опровергнет свое утверждение, на него может быть наложен штраф, а затем открыто уголовное производство.

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов.

27 апреля СБУ завершила расследование об организации нападения на Гандзюк.

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