Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд арестовал счета нардепа Кивы: должен выплатить деньги отцу Гандзюк

Суд арестовал счета нардепа Кивы: должен выплатить деньги отцу Гандзюк - Фото
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
30.04.2020, 11:05

Государственная исполнительная служба арестовала счета нардепа Ильи Кивы, чтобы он уплатил судебный сбор по иску отца Екатерины Гандзюк

Счета народного депутата из фракции ОПЗЖ Ильи Кивы арестованы, он должен уплатить судебный сбор по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, который проиграл отцу активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает юридическая компания Миллер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В июне 2019 года Соломенский суд Киева признал недостоверным высказывание Кивы о Екатерине Гандзюк в эфире телеканала Еспресо, в котором Кива утверждал, что Гандзюк якобы "сидела на разворовывании городского бюджета". Киву обязали опровергнуть эту информацию и выплатить отцу Гандзюк судебный сбор в размере 1409,6 грн.

22 апреля Днепровский районный отдел Государственной исполнительной службы в Киеве наложил арест на счета Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

В случае, если Кива не выполнит решение суда и не опровергнет свое утверждение, на него может быть наложен штраф, а затем открыто уголовное производство.

  • 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов.
  • 27 апреля СБУ завершила расследование об организации нападения на Гандзюк.

Читайте также: "Дело слили". Рябошапка о завершении расследования по делу Гандзюк

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
илья кива Екатерина Гандзюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 