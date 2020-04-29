"Это слив производства". Рябошапка о завершении расследования по делу Гандзюк

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба ГПУ)

Преждевременное завершение расследования и передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк является "сливом уголовного производства". Такое мнение в комментарии 24 каналу выразил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Рябошапка заявил, что, по его информации, "большое количество следственных действий не провели и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для получения обвинительных приговоров, собраны не были". По его мнению, дело передано в суд "слишком рано".

"Преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливом уголовного производства. Во второй раз возобновить производство будет уже невозможно", - выразил мнение экс-генпрокурор.

Он считает, что это было сделано для улучшения имиджа Офиса генпрокуратуры и генпрокурора Ирины Венедиктовы.

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов.

15 февраля 2019 года Шевченковский суд столицы принял решение арестовать Владислава Мангера с правом внесения залога в сумме почти 2,5 млн грн. В тот же день залог был внесен, а в ноябре того же года - снижен до 1,2 млн грн.

22 февраля 2020 года суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк, 16 марта он прибыл в Украину, а на следующий день его взяли под стражу.

27 апреля Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по двум подозреваемым в деле об организации нападения на Гандзюк. Активисты возмутились из-за этого решения.

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