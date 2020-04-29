"Это слив производства". Рябошапка о завершении расследования по делу Гандзюк

Преждевременное завершение расследования и передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк является "сливом уголовного производства". Такое мнение в комментарии 24 каналу выразил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.
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Рябошапка заявил, что, по его информации, "большое количество следственных действий не провели и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для получения обвинительных приговоров, собраны не были". По его мнению, дело передано в суд "слишком рано".
"Преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливом уголовного производства. Во второй раз возобновить производство будет уже невозможно", - выразил мнение экс-генпрокурор.
Он считает, что это было сделано для улучшения имиджа Офиса генпрокуратуры и генпрокурора Ирины Венедиктовы.
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