У Офиса президента планируют акцию протеста по делу Гандзюк

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" считают, что один из подозреваемых, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер "договорился с ГПУ на высшем уровне, чтобы получить гарантии неприкосновенности". Они анонсировали акцию протеста под Офисом президента. Об этом сообщается на Facebook-странице инициативы.

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"Друзья, вместе с вами мы сделали очень много, чтобы наказать всех причастных к убийству Екатерины Гандзюк. Сегодня дело слили. Нас с вами в очередной раз кормят дерьмом ... Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений", - сказано в сообщении.

Акция протеста запланирована на 19.00 у Офиса президента.

По словам активистов, до конца расследования еще три месяца. Следственные действия и негласные следственные действия, по их информации, не завершены. В том, чтобы дело было передано в суд "как есть", без сбора дополнительных доказательств, заинтересован Мангер, так как может в таком случае рассчитывать на оправдательный приговор, отмечают активисты.

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"Очевидно, что Мангер договорился с ГПУ на высшем уровне, чтобы получить гарантии неприкосновенности именно сейчас. Иначе трудно объяснить зачем следствию пренебрегать тремя месяцами, оставшимися для сбора доказательств и обрывать следственные действия", - говорится в сообщении.

Сегодня Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по двум подозреваемым в деле об организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк - главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата того же облсовета Алексею Левину.