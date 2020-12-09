Выигранная апелляция. Bihus.Info не придется опровергать сюжет о "схемах" Гладковского

В феврале 2019 года программа Наші гроші з Денисом Бигусом обнародовала расследование по разоблачению махинаций с участием сына первого зама секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря Гладковского. Тот подал на передачу в суд и даже выиграл в первой инстанции. Но сегодня апелляция отменила это решение, сообщает Bihus.Info.

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9 декабря Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского суда столицы, которым Bihus.Info обязали опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к вымыванию денег из украинского оборонного комплекса.

По словам адвокатов, представлявших интересы Bihus.Info в суде, судьи несколько раз обращали внимание на необоснованность требований Гладковского – тот, в числе прочего, требовал опровержения тех слов, которые не были произнесены.

В иске Игорь Гладковский требовал опровергнуть информацию, что он является "организатором коррупционных схем", хотя эта фраза в сюжете отсутствовала, а также, что он причастен к отмыванию денег и российской контрабанде.

Как отметили в Bihus.Info, полного текста решения пока нет – сегодня суд огласил на заседании лишь вступительную и резолютивную часть.

25 февраля вышел сюжет программы Наші гроші, одним из героев которого стал Игорь Гладковский.

27 февраля 2020 года Гладковский-младший подал в суд на программу Наші гроші с Денисом Бигусом.

В свою очередь, директор Укроборонпрома Павел Букин, о котором тоже шла речь в сюжете, заявил, что не определился, будет ли подавать в суд на Бигуса.

8 июля Подольский районный суд Киева обязал Bihus.Info опровергнуть заявление о "схемах" Гладковского в оборонке.

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Дарья Мостовая

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