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06.03.2019, 15:02

Директор Укроборонпрома ответил, намерен ли судиться с Бигусом

Директор Укроборонпрома ответил, намерен ли судиться с Бигусом - Фото
Павел Букин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Павел Букин считает, что Денису Бигусу нужно "более требовательно относиться к информации, источникам и фактажу"

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Директор Укроборонпрома Павел Букин еще не решил, будет ли подавать иск в суд против журналистов проекта Наші гроші з Денисом Бігусом. Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

На вопрос журналиста, будет ли он подавать в суд, Букин ответил: "У меня нет решения по этому вопросу".

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"Я считаю, что жанр журналистских расследований нужен, это мировая практика. Но концерну хотелось бы, чтобы журналист, который их проводит, более требовательно относился к информации, источникам и фактажу", - сказал Букин.

В третьей части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский. 

Букин опроверг информацию об откатах и заявил, что в отставку не собирается.

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Теги: коррупция, павел букин, укроборонпром, бигус, Гладковский
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