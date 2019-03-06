Директор Укроборонпрома ответил, намерен ли судиться с Бигусом

Павел Букин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Укроборонпрома Павел Букин еще не решил, будет ли подавать иск в суд против журналистов проекта Наші гроші з Денисом Бігусом. Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

На вопрос журналиста, будет ли он подавать в суд, Букин ответил: "У меня нет решения по этому вопросу".

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"Я считаю, что жанр журналистских расследований нужен, это мировая практика. Но концерну хотелось бы, чтобы журналист, который их проводит, более требовательно относился к информации, источникам и фактажу", - сказал Букин.

В третьей части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский.

Букин опроверг информацию об откатах и заявил, что в отставку не собирается.