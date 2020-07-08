Суд обязал Bigus.Info опровергнуть заявление о "схемах" Гладковского в оборонке

Информацию из показанного перед президентскими выборами сюжета Наших грошей суд признал недостоверной

Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bigus.Info информацию о причастности президента корпорации Богдан Игоря Гладковского к вымыванию денег из украинского оборонного комплекса, и обязал журналистов опровергнуть ее. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовал в Facebook адвокат Гладковского Руслан Волынец.

Иск Гладковским был подан против общественной организации ТОМ 14, Леси Ивановой и Дениса Бигуса.

Согласно документу, в течение 10 дней со вступления в силу этого решения диктор в программе Наші гроші должен сообщить, что 25 февраля 2019 г в выпуске программы "Друзья президента крадут на оборонке" была распространена не соответствующая действительности информация о том, что Игорь Гладковский является"организатором схемы вымывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса".

Также ответчики должны заплатить Гладковскому около 3 000 грн судебного сбора.

Решение суда не вступит в законную силу до окончания срока обжалования.

Адвокат от себя добавил, что информация, распространенная в программе Bigus.Info спровоцировала появление множества публикаций и телепрограмм негативного характера, в которых "фактически безосновательно обвиняли Олега Гладковского (отец Игоря Гладковского, на тот момент замсекретаря СНБО, - ред.) в совершении таких действий".

25 февраля 2019 г Наші гроші выпустили сюжет о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой, по информации журналистов, был причастен 22-летний сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - партнера пятого президента Петра Порошенко.

Самого замсекретаря СНБО также назвали причастным к "схеме". Тогда на время расследования его отстранили от должности. В Укроборонпроме заявили, что сюжет Бигуса - "журналистские манипуляции".

В сюжете Наших грошей говорилось, что деньги вымывались через компанию Оптимумспецдеталь.

2 апреля Генпрокуратура объявила о подозрении в неуплате налогов и организации преступления фактическим владельцам Оптимумспецдетали - Андрею Рогозе и Виталию Жукову.

29 апреля 2020 года НАБУ сообщило о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили Оптимумспецдеталью.

Вадим Ребрина

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