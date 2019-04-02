Хищения в оборонке. Двум фигурантам объявили подозрения - ГПУ

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фактическим владельцам предприятия Оптимумспецдеталь Р. и Ж. сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 УК (неуплата налогов и организация преступления). Об этом сообщает в Facebook Генпрокуратура.

Отмечается, что поскольку подозреваемые Р. и Ж. в полном объеме возместили ущерб, нанесенный госбюджету, до окончания досудебного расследования, меры в отношении них не избирались в связи с отсутствием рисков.

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Сообщается, что на основании официальных выводов ГФС следствие установило, что должностные лица Оптимумспецдеталь при поставках запчастей и комплектующих на госпредприятия умышленно совершили действия по занижению суммы налоговых отчислений в госбюджет в размере 26,6 млн грн.

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7 марта НАБУ провело обыски у Олега и Игоря Гладковских, Виталия Жукова и Андрея Рогозы, которые фигурируют в расследовании коррупционных схем в Укроборонпроме.

В схеме в ОПК, по данным проекта Наші гроші, участвовали сам замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь и несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, а также директора оборонных заводов, в том числе глава Укроборонпрома Павел Букин. Связанные c Гладковским-младшим фирмы-прокладки несколько лет поставляли концерну контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.