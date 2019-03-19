Кривонос спрогнозировал сроки перезагрузки Укроборонпрома

Сергей Кривонос (фото - president.gov.ua)

На то, чтобы тщательно проверить прошлую и нынешнюю деятельность Укроборонпрома, а затем реализовать на государственном концерне полноценные реформы, потребуется полгода. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV рассказал заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Такого срока хватит, если Верховная Рада неотложно рассмотрит и проголосует соответствующий законопроект.

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"Если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект, то по результатам аудита, который будет проведен, на реформирование Укроборонпрома нужно до полугода", - сказал Кривонос.

Присутствовавший в студии президент Петр Порошенко подчеркнул, что неотложно внесет законопроект в Раду и выразил уверенность, что парламент поддержит решение как сделать прозрачной для публики часть контрактов гособоронзаказа, так и одобрить привлечение к аудиту иностранных партнеров.

Порошенко также анонсировал "в ближайшее время" кадровые решения по составу Наблюдательного совета Укроборонпрома из-за окончания действия полномочий отдельных членов этого совета.

"Я поручил полковнику Кривоносу подобрать соответствующие предложения и организовать конкурсы для того, чтобы, в том числе и с привлечением наших международных партнеров - стран-членов НАТО, с целью обеспечения доверия и прозрачности укомплектовать новый Набсовет", - сказал он.