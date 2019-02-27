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27.02.2019, 20:51

Сын Гладковского подал в суд на Наші гроші

Сын Гладковского подал в суд на Наші гроші - Фото
Олег Гладковский (скриншот с видео)

Олег Гладковский утверждает, что его сын не знает людей, о которых идет речь в расследовании

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Сын замсекретаря СНБО Игорь Гладковский подал в суд на программу Наші гроші с Денисом Бигусом, журналисты которой обвинили его в участии в коррупционной схеме контрабандных поставок комплектующих из РФ по завышенным ценам. Об этом в эфире телеканала Zik сказал его отец Олег Гладковский.

Гладковский утверждает, что его сын не знает людей, о которых идет речь в расследовании.

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На вопрос, общался ли он на эту тему с сыном, чиновник ответил: "Его реакция на это была такая же, как и моя, потому что ему неизвестно про анонимный источник, ему неизвестны те люди, которые упоминаются, он никогда не принимал участия в том, о чем говорится".

По словам замсекретаря СНБО, его сын уже подал в суд на Наші гроші иск о защите чести и достоинства.

"Он стал заложником грязной работы, грязных дел этих людей", - сказал Гладковский.

25 февраля программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" (НГ) обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам. При этом руководители предприятий якобы получали от делков откаты.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть запасных частей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации через волонтеров и предпринимателей. Эту информацию не отрицает и сам Гладковский

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Теги: суд, снбо, наші гроші, бигус, Гладковский
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