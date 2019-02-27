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27.02.2019, 20:22

Гладковский: Детали из РФ завозим, но в Наших грошах - вранье

Гладковский: Детали из РФ завозим, но в Наших грошах - вранье - Фото
Олег Гладковский (скриншот с видео)

Замсекретаря СНБО считает, что главное - чтобы техника функционировала

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Замсекретаря СНБО Олег Гладковский подтвердил, что часть запчастей для украинской армии закупается в Российской Федерации, однако назвал расследование Наших грошей "враньем" и "грязными технологиями". Об этом Гладковский сказал в эфире телеканала Zik.

"Действительно подтверждаю, что часть (часть запчастей для военной техники, - ред.) мы завозим из там, где она производится. Это очень сложная задача, в которой задействованы и наши спецслужбы, но не могу раскрывать детали. Скажу, что люди выполняют достаточно важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь", - сказал замсекретаря СНБО.

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"Для нас главное, чтобы танки, которые отремонтированы, модернизированы, стреляли и выполняли боевую задачу", - добавил он.

При этом Гладковский назвал информацию, изложенную в расследовании Наших грошей, "враньем" и "грязной борьбой за власть".

25 февраля программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" (НГ) обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам. При этом руководители предприятий якобы получали от делков откаты.

Олег Гладковский заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами в рамках расследования

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Теги: укроборонпром, контрабанда, снбо, запчасти, олег гладковский
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