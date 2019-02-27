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27.02.2019, 16:32

Гладковский о следствии: Готов сотрудничать со всеми органами

Гладковский о следствии: Готов сотрудничать со всеми органами - Фото
Фото: пресс-служба СНБО

Заявление первого замсекретаря СНБО зачитали на заседании Антикоррупционного комитета Рады

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Фигурант журналистского расследования о масштабных хищениях в оборонной сфере, заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами в рамках расследования. Его заявление во время заседания Антикоррупционного комитета Рады озвучил Юрий Савчук, первый заместитель председателя комитета, депутат от Народного фронта, передает Громадське.

"26 февраля обратился ко всем правоохранительным органам относительно объективного расследования. Готов сотрудничать со всеми органами", - говорится в заявлении Гладковского.

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25 февраля журналисты-расследователи заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын Олега Гладковского - первого замсекретаря СНБО и партнера президента Петра Порошенко. 

В госконцерне Укроборонпром сегодня отреагировали: там считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источники ее получения.

Президент Петр Порошенко поддержал отстранение от исполнения обязанностей Гладковского на время расследования и потребовал от правоохранительных органов провести срочную проверку обнародованной информации.

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Теги: коррупция, укроборонпром, олег гладковский
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