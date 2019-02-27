Луценко: Часть запчастей для ВСУ поставляют контрабандой из РФ

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть запасных частей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации через волонтеров и предпринимателей. Об этом он сказал сегодня во время брифинга.

Луценко отметил, что большое количество узлов и агрегатов для военной техники советского производства производятся исключительно в РФ.

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"Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории Российской Федерации", - сказал Луценко.

"Во время войны для воюющей страны я считаю это приемлемым", - добавил генпрокурор. "Неприемлемым и аморальным" он считает "грубую наживу на таком бизнесе".

25 февраля программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" (НГ) обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.