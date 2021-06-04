"Пленки Медведчука" фигурируют в уголовных делах против него – Венедиктова
Записи разговоров одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука фигурируют в уголовных делах против него. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
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По ее словам, пленки из расследования журналистов Bihus.info присутствуют в уголовных производствах против Медведчука по трем эпизодам.
"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, под домашним арестом, то есть мы отреагировали", – отметила Венедиктова. Речь идет об объявленном Медведчуку подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
Вторым эпизодом Венедиктова назвала расследование, связанное с трубопроводом ПрикарпатЗападтранс. По ее словам, работа по нему началась год назад и планировалась совместно департаментом представительства интересов государства в суде и директором НАБУ Артемом Сытником.
Третье уголовное производство связано с поставками угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Венедиктова подчеркнула, что сейчас против Медведчука только начались досудебные расследования и она не может гарантировать их результат, но надеется, что он будет.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту.
- 13 мая Медведчука отправили под домашний арест.
- 21 мая апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом.
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