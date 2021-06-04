"Пленки Медведчука" фигурируют в уголовных делах против него – Венедиктова

Записи разговоров одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука фигурируют в уголовных делах против него. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, пленки из расследования журналистов Bihus.info присутствуют в уголовных производствах против Медведчука по трем эпизодам.

"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, под домашним арестом, то есть мы отреагировали", – отметила Венедиктова. Речь идет об объявленном Медведчуку подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Вторым эпизодом Венедиктова назвала расследование, связанное с трубопроводом ПрикарпатЗападтранс. По ее словам, работа по нему началась год назад и планировалась совместно департаментом представительства интересов государства в суде и директором НАБУ Артемом Сытником.

Третье уголовное производство связано с поставками угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Венедиктова подчеркнула, что сейчас против Медведчука только начались досудебные расследования и она не может гарантировать их результат, но надеется, что он будет.

Денис Юдин

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