Дело о госизмене: суд разрешил заочное расследование против двух соратников Медведчука

Суд разрешил заочное спецрасследование против двух соратников Виктора Медведчука из общественного движения Украинский выбор. Их подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

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Печерский райсуд Киева 9 июня удовлетворил ходатайство крымской прокуратуры и дал разрешение на проведение специального досудебного расследования (in absentia) против двух руководителей инициативных групп Украинского выбора.

Соратников Медведчука подозревают в организации и содействии в проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Прокуратура напомнила о недавнем вступлении в силу закона о заочном расследовании. Он призван обеспечить неотвратимость наказания для граждан, совершивших преступления и скрывающихся в других странах или на оккупированных территориях.

"Поскольку большинство подозреваемых скрываются от следствия и суда на неподконтрольных Украины территориях или в РФ, применение механизмов заочного осуждения позволит привлечь их к ответственности за преступления, совершенные в Крыму во время временной оккупации", – отметили в прокуратуре.

25 марта 2021-го СБУ пришла с обысками в киевский офис организации Украинский выбор, лидером которой является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. Аналогичные обыски проводились в десяти регионах страны.

26 марта стало известно, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп организации Украинский выбор по факту участия в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму. Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования Самооборона Севастополя, а третий был участником митингов в поддержку "референдума" и оккупации полуострова Россией.

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Оксана Житнюк

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