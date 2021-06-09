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Дело о госизмене: суд разрешил заочное расследование против двух соратников Медведчука

09.06.2021, 15:44
Дело о госизмене: суд разрешил заочное расследование против двух соратников Медведчука - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Суд разрешил заочное спецрасследование против двух соратников Виктора Медведчука из общественного движения Украинский выбор. Их подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

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Печерский райсуд Киева 9 июня удовлетворил ходатайство крымской прокуратуры и дал разрешение на проведение специального досудебного расследования (in absentia) против двух руководителей инициативных групп Украинского выбора.

Соратников Медведчука подозревают в организации и содействии в проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Прокуратура напомнила о недавнем вступлении в силу закона о заочном расследовании. Он призван обеспечить неотвратимость наказания для граждан, совершивших преступления и скрывающихся в других странах или на оккупированных территориях.

"Поскольку большинство подозреваемых скрываются от следствия и суда на неподконтрольных Украины территориях или в РФ, применение механизмов заочного осуждения позволит привлечь их к ответственности за преступления, совершенные в Крыму во время временной оккупации", – отметили в прокуратуре.

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Оксана Житнюк
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