Зеленский подписал закон о заочном расследовании

Президент Владимир Зеленский подписал закон об осуществлении специального досудебного расследования (заочном расследовании). Об этом сообщает Офис президента.

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Как отмечается, этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Закон определяет два основания для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства:

1) если подозреваемый объявлен в международный розыск;

2) если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и находится на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.

Следственный судья может заочно арестовать такого подозреваемого.

Документ также определяет перечень статей Уголовного кодекса, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование.

Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии (in absentia).

Закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генпрокурора сведений о подозреваемых, в отношении которых начато специальное досудебное расследование, не позднее 24 часов после получения соответствующего постановления суда.

Если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, то с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам УПК.

27 апреля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 2164 о заочном осуждении, который упрощает процедуру преследования подозреваемых, которые бежали из Украины или скрываются.

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Наталия Медведева

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