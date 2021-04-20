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Дела Майдана. Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя

20.04.2021, 17:19
Дела Майдана. Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя - Фото
Экс-глава МВД Виталий Захарченко (Скриншот видео RT/ Youtube)

Сегодня, 20 апреля, Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, меры пресечения избраны в рамках уголовного производства по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из России, повлекшее тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД в особо крупных размерах на их растаможивании.

У генпрокурора подчеркивают, что такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на проведение специального досудебного расследования (in absentia).

По данным следствия, для вооружения личного состава работников органов внутренних дел, экс-чиновники министерства организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 406 единиц гранат производства РФ.

Бывшие министр и его заместитель организовали безосновательное таможенное оформление этих гранат и уплату МВД более 1 177 000 грн таможенных платежей.

В генпрокуратуре отмечают, что эти гранаты не входили в перечень спецсредств, состоящих на вооружении МВД и не прошли испытания Минздрава о возможности их применения к людям.

18 и 19 февраля 2014-го эти гранаты использовали в центральной части Киева против митингующих, в результате чего пострадали 86 человек. В частности, по данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести – 23, легкие – 45 человек. Один человек погиб.

СПРАВКА. Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел времен беглого диктатора Виктора Януковича. В феврале 2014 года Захарченко покинул Украину. С 26 февраля 2014-го находится в розыске СБУ. Скрывается от правосудия в России. Захарченко подозревают в том, что он санкционировал превышение власти и служебных полномочий силовиками в противостоянии с майдановцами, что в итоге привело к массовым жертвам. Также он проходит подозреваемым по делу об организации умышленных убийств и покушений во время Майдана в феврале 2014 года. В России учредил "фонд Юго-Восток", финансирующий террористов на Донбассе. Активно участвует в антиукраинской пропаганде.

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Наталия Медведева
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майдан виталий захарченко Виктор Ратушняк
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