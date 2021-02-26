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Новые санкции СНБО. В списке – сбежавшие генералы СБУ и топ-чиновники

26.02.2021, 19:13
Новые санкции СНБО. В списке – сбежавшие генералы СБУ и топ-чиновники - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Сегодня, 26 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение ввести санкции против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали страну. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Было принято решение относительно 10-ти человек", – сказал он.

Среди них:

Денис Березовский, 1974 г.р., в прошлом контр-адмирал, бывший командующий ВМС ВСУ;

Станислав Шапортов, 1967 г.р., в прошлом генерал-майор;

Сергей Нянчев, 1970 г.р., в прошлом генерал-майор юстиции;

Юрий Котовский, 1964 г.р., в прошлом генерал-майор;

Александр Якименко, 1964 г.р., в прошлом генерал-майор, бывший глава СБУ;

Владимир Тоцкий, 1954 г.р., в прошлом генерал-майор;

Сергей Ханжа, 1959 г.р., в прошлом генерал-майор;

Сергей Елисеев, 1961 г.р., в прошлом вице-адмирал;

Дмитрий Шакуро, 1973 г.р., в прошлом контр-адмирал, бывший начштаба – первый замкомандующего ВМС ВСУ;

Виталий Захарченко, 1963 г.р., в прошлом генерал внутренней службы, бывший министр МВД.

Как сообщил Данилов, эти десять человек лишены всех государственных наград и званий. Против них применен максимальный пул санкций, которые позволяет украинское законодательство.

"Это 13 пунктов. В ближайшие час-два все это будет на сайте Аппарата Совета нацбезопасности и обороны обнародовано. В ближайшее время вы увидите указ президента, который зафиксирует все решения, которые мы приняли на заседании", – сказал секретарь СНБО.

В СБУ объяснили LIGA.net причины санкций.

Как отметил глава Службы Иван Баканов, эти 10 бывших руководителей военных, силовых и правоохранительных структур изменили присяге и способствовали оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году.

"Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора", – отметил Баканов.

В СБУ напомнили, что ранее этим лицам были объявлены подозрения в государственной измене, сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.

По данным Службы безопасности, указанные лица были причастны к поддержке пророссийских сил, а также совершали действия, направленные на укрепление оккупационного режима в Крыму и на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

Читайте также: Медведчук отреагировал на санкции: Зеленский перешел последние границы

Наталия Медведева
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Александр Якименко санкции снбо виталий захарченко Алексей Данилов
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