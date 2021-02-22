Экс-глава МВД Захарченко готов возглавить российских террористов на Донбассе

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе. Об этом он заявил российским пропагандистам с Russia Today.

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Захарченко заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов возглавить объединенную террористическую организацию.

"Да, я готов", – сказал Захарченко.

На вопрос, готов ли он к конкуренции, Захарченко ответил положительно. В качестве "конкурента" он видит террориста Дениса Пушилина.

СПРАВКА. Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел времен беглого диктатора Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел времен беглого диктатора Виктора Януковича . В феврале 2014 года Захарченко покинул Украину. С 26 февраля 2014-го находится в розыске СБУ. Скрывается от правосудия в России. Захарченко подозревают в том, что он санкционировал превышение власти и служебных полномочий силовиками в противостоянии с майдановцами, что в итоге привело к массовым жертвам. Также он проходит подозреваемым по делу об организации умышленных убийств и покушений во время Майдана в феврале 2014 года. В России учредил "фонд Юго-Восток", финансирующий террористов на Донбассе. Активно участвует в антиукраинской пропаганде.

28 января Восточная правозащитная группа сообщала о начале процесса объединения террористов оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в одно формирование.

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Наталия Медведева

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