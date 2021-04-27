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Рада приняла закон о заочном осуждении: он упростит наказание скрывающихся от правосудия

27.04.2021, 20:39
Рада приняла закон о заочном осуждении: он упростит наказание скрывающихся от правосудия - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

На внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 2164 о заочном осуждении, который упрощает процедуру преследования подозреваемых, которые бежали из Украины или скрываются. "За" проголосовали 258 депутатов.

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В пояснительной записке к документу говорится, что в действующем уголовном процессуальном законодательстве есть нормы, которые препятствуют наказанию лиц, которые совершившили уголовное преступление и скрываются за пределами Украины или на временно оккупированных территориях.

Так, УПК предусматривает обязательное объявление такого лица в международный розыск для начала специального предварительного расследования или судебного производства.

Авторы законопроекта говорят, что Интерпол часто отказывает в удовлетворении запросов об объявлении в международный розыск, мотивируя это наличием признаков политического преследования.

Суды, в свою очередь, связывают объявление в международный розыск не с моментом вынесения постановления о розыске, а с моментом выставления Интерполом "красной карты". В результате они отказывают в удовлетворении ходатайств о проведении специального предварительного расследования или специального судебного производства.

Закон предлагает внести следующие изменения в УПК.

1. Определить два основания для объявления в розыск подозреваемого (изменения в ст. 281): если местонахождение подозреваемого неизвестно; если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи и существуют основания полагать, что он находится в другой стране или на временно оккупированных территориях.

2. Установить возможность рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и ее избрание в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК (изменения в ст. 193).

3. В случае избрания меры пресечения в виде содержания под стражей при наличии постановления о розыске подозреваемого по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК, срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

4. Определить основаниями для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или суда и вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск.

5. Выложить в новой редакции абзац восьмой пункта 20-1 раздела ХІ "Переходные положения". В частности, наряду с уже существующей нормой о возможности завершения по правилам указанного пункта уголовных производств, которые уже переданы в суд, предлагается предусмотреть возможность завершить уголовные производства, в которых были вынесены постановления о проведении специального досудебного расследования, однако они не были еще переданы в суд.

Депутат Слуги народа Александра Устинова написала в Facebook, что закон даст возможность заочно осудить на территории Украины тех, кто скрывается от правосудия в России или на оккупированных территориях.

"Позволит осудить ту беркутню, которую мы обменяли на пленных и которые сегодня отрабатывают уже ОМОНом в Москве. Позволит осудить тех, кто убивал наших ребят на войне, а сейчас переобувается на оккупированных территориях", – написала она.

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Вадим Ребрина
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