Бывший юрист Медведчука назначен замом Венедиктовой - Шабунин

Ранее Якубовский также работал заместителем военного прокурора Украины

Бывший юрист компании, связанной с лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, Максим Якубовский якобы назначен заместителем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По данным Слідство.Інфо, в период с 2011 по 2013 годы Якубовский работал юристом Медведчука в компании Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз Правова держава. С 2015 по 2017 год занимал должность в военной прокуратуре Южного региона, затем - был заместителем главного военного прокурора Украины.

Сегодня в Едином госреестре появилась декларация Якубовского на должность заместителя генпрокурора. Там указан доход чиновника в 431 000 гривень, две машины, четыре объекта недвижимости.

Об автомобилях Якубовского в 2016 году писали журналисты программы Слідство.Інфо. Тогда они отмечали, что чиновник владеет машинами стоимостью свыше $100 000 при официальном доходе семьи в 170 000 гривень за

LIGA.net уже обратилась в Офис генерального прокурора за подтверждением этой информации.

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29 июля первым заместителем Венедиктовой был назначен Роман Говда, не смотря на то, что он не проходил аттестацию.

2003 году, он был уволен за "чрезмерную политизацию органа в целом и создание собственного политического имиджа". назначили советником генпрокурора. В 30 июля экс-генпрокурор Луценко заявил, что Святослава Пискуна

Станислав Стороженко

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