Луценко: Венедиктова назначила своим советником Пискуна
бывшего генпрокурора Пискуна назначили внештатным советником на общественных началах
Экс-генпрокурора Святослава Пискуна назначили советником генпрокурора. Фото приказа опубликовал в Facebook бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.
Как сказано в приказе, подписанном Ириной Венедиктовой, Пискуна назначили внештатным советником на общественных началах. Решение принято на основании заявления Пискуна.
Приказ датирован 27 июля 2020 года.
В пресс-службе Офиса генпрокурора на телефонные звонки не отвечают.
Святослав Пискун дважды был генпрокурором. В первый раз – с 2002 до 2003 года, уволен за "чрезмерную политизацию органа в целом и создание собственного политического имиджа". Во второй раз – 2004-2005 гг. В третий – 26 апреля 2007 года Виктор Ющенко, пребывая на пике конфликта с Партией регионов и ее лидером Виктором Януковичем, восстановил Пискуна в прежней должности. А уже через месяц, 24 мая, снова отправил в отставку. Согласно официальной причине, Пискун за 20-дневный срок не сложил депутатский мандат, то есть работал одновременно на должностях в исполнительной и законодательной ветвях власти. По мнению же наблюдателей, скорая отставка последовала в связи с тем, что старый-новый генпрокурор не оправдал надежд главы государства в его войне с правящей коалицией.
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