Луценко: Венедиктова назначила своим советником Пискуна

бывшего генпрокурора Пискуна назначили внештатным советником на общественных началах

Экс-генпрокурора Святослава Пискуна назначили советником генпрокурора. Фото приказа опубликовал в Facebook бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как сказано в приказе, подписанном Ириной Венедиктовой, Пискуна назначили внештатным советником на общественных началах. Решение принято на основании заявления Пискуна.

Приказ датирован 27 июля 2020 года.

В пресс-службе Офиса генпрокурора на телефонные звонки не отвечают.

Святослав Пискун дважды был генпрокурором. В первый раз – с 2002 до 2003 года, уволен за "чрезмерную политизацию органа в целом и создание собственного политического имиджа". Во второй раз – 2004-2005 гг. В третий – 26 апреля 2007 года Виктор Ющенко, пребывая на пике конфликта с Партией регионов и ее лидером Виктором Януковичем, восстановил Пискуна в прежней должности. А уже через месяц, 24 мая, снова отправил в отставку. Согласно официальной причине, Пискун за 20-дневный срок не сложил депутатский мандат, то есть работал одновременно на должностях в исполнительной и законодательной ветвях власти. По мнению же наблюдателей, скорая отставка последовала в связи с тем, что старый-новый генпрокурор не оправдал надежд главы государства в его войне с правящей коалицией.

Читайте также: Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.