Первым заместителем генпрокурора стал Роман Говда, не проходивший аттестацию

Сегодня Венедиктова представила нового первого зама коллективу Офиса генпрокурора

Роман Говда назначен первым заместителем генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня представила Говду коллективу ОГП.

Ранее Говда занимал должность первого заместителя прокурора Киева и выполнял его обязанности. В декабре 2019-го Говда подал в отставку с должности прокурора Киева по собственному желанию. Тогда в прокуратуре не стали отвечать на вопрос LIGA.net, что могло стать причиной его решения. Из-за этого Говда не проходил аттестацию.

30 апреля Говда был назначен первым замом, а 4 мая - исполняющим обязанности прокурора Киева

27 июля прокурором Киева был назначен ранее люстрированный и уволенный из ГПУ Олег Кипер.

Денис Юдин

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