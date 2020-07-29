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Первым заместителем генпрокурора стал Роман Говда, не проходивший аттестацию

29.07.2020, 13:12
Первым заместителем генпрокурора стал Роман Говда, не проходивший аттестацию - Фото
Роман Говда (Фото - пресс-служба Офиса генпрокурора)

Сегодня Венедиктова представила нового первого зама коллективу Офиса генпрокурора

Роман Говда назначен первым заместителем генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня представила Говду коллективу ОГП.

Ранее Говда занимал должность первого заместителя прокурора Киева и выполнял его обязанности. В декабре 2019-го Говда подал в отставку с должности прокурора Киева по собственному желанию. Тогда в прокуратуре не стали отвечать на вопрос LIGA.net, что могло стать причиной его решения. Из-за этого Говда не проходил аттестацию.

Денис Юдин
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