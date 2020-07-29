Первым заместителем генпрокурора стал Роман Говда, не проходивший аттестацию
29.07.2020, 13:12
Роман Говда (Фото - пресс-служба Офиса генпрокурора)
Сегодня Венедиктова представила нового первого зама коллективу Офиса генпрокурора
Роман Говда назначен первым заместителем генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня представила Говду коллективу ОГП.
Ранее Говда занимал должность первого заместителя прокурора Киева и выполнял его обязанности. В декабре 2019-го Говда подал в отставку с должности прокурора Киева по собственному желанию. Тогда в прокуратуре не стали отвечать на вопрос LIGA.net, что могло стать причиной его решения. Из-за этого Говда не проходил аттестацию.
- 30 апреля Говда был назначен первым замом, а 4 мая - исполняющим обязанности прокурора Киева.
- 27 июля прокурором Киева был назначен ранее люстрированный и уволенный из ГПУ Олег Кипер.
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