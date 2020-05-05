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Прокурор Говда, который не проходил аттестацию, стал и.о. прокурора Киева

Прокурор Говда, который не проходил аттестацию, стал и.о. прокурора Киева - Фото
Роман Говда (скриншот с видео)
05.05.2020, 19:56

30 апреля Роман Говда был назначен заместителем прокурора Киева, а 4 мая на него возложено исполнение обязанностей прокурора столицы

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Романа Говду, который не проходил аттестацию, исполняющим обязанности прокурора Киева. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

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30 апреля Говда был назначен заместителем прокурора Киева, а 4 мая на него возложено исполнение обязанностей прокурора столицы.

Максимец при этом уточнила, что Говда написал заявление на прохождение аттестации, но уволился из прокуратуры в декабре 2019 года, за три месяца до начала этой процедуры.

  • В апреле 2016 года Говда, который на тот момент был заместителем генпрокурора подписал ходатайство об аресте бывшего замгенпрокурора Виталия Касько, которому выдвинули подозрение в мошенничестве. 
  • В декабре 2019-го Говда подал в отставку с должности прокурора Киева по собственному желанию. Тогда в прокуратуре не стали отвечать на вопрос LIGA.net, что могло стать причиной его решения.

Вадим Ребрина
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