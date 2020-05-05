Прокурор Говда, который не проходил аттестацию, стал и.о. прокурора Киева

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Романа Говду, который не проходил аттестацию, исполняющим обязанности прокурора Киева. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.
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30 апреля Говда был назначен заместителем прокурора Киева, а 4 мая на него возложено исполнение обязанностей прокурора столицы.
Максимец при этом уточнила, что Говда написал заявление на прохождение аттестации, но уволился из прокуратуры в декабре 2019 года, за три месяца до начала этой процедуры.