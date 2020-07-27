Прокурором Киева стал люстрированный экс-советник Ермака

Генпрокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя - Олега Кипера

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила прокурором Киева Олега Кипера, который до недавнего времени работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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По ее словам, в понедельник, 27 июля, Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя – Олега Кипера.

Во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность замначальника Главного следственного управления ГПУ. В связи с этим попал под люстрацию и был уволен из органов прокуратуры.

Однако, в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева восстановил его в должности старшего прокурора Главного управления надзора. 9 июня текущего года Кипер был назначен на должность заместителя прокурора Киева.

В июле 2019 года журналисты программы "Схемы" сообщали, что экс-замгенпрокурора Сергей Кизь ездит на BMW X5, владельцем которой является Кипер. Также семьи Кизя и Кипера имеют общий бизнес. В 2019 году Марина Кизь стала совладелицей ООО Рент-Техно вместе с женой Кипера Ириной. Фирма занимается производством электроэнергии и сдачей техники в аренду.

В 2015 году Кипер безуспешно баллотировался в Одесский горсовет.

17 марта президент Владимир Зеленский назначил Венедктову генпрокурором.

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Денис Юдин , Юрий Смирнов

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