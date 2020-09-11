Венедиктова поставила бывшего "юриста Медведчука" отвечать за дела Майдана - Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции отмечает, что Якубовский будет заниматься еще двумя важными направлениями

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своего заместителя Максима Якубовского, который работал в компании главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, ответственным за дела о преступлениях против Евромайдана. Об в своем Facebook сообщает руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Шабунин отмечает, что помимо этого подразделения Якубовского назначили ответственным за специализированную антикоррупционную прокуратуру в сфере надзора уголовных производств, связанных с военными преступлениями и оборонно-промышленным комплексом. Также, по словам руководителя ЦПК, замгенпрокурора будет отвечать за департамент процессуального руководства в процессах о пытках и других преступлениях против граждан.

LIGA.net отправила запрос в Генпрокуратуру касательно проверки достоверности этой информации.

9 сентября б ывшего юриста компании, связанной с Медведчуком , Максима Якубовского назначили заместителем Венедиктовой.

Станислав Стороженко

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