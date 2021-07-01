Спустя день. Венедиктова передумала отдавать департамент экс-юристу организации Медведчука

Общее руководство департаментом Офиса генпрокурора, который занимается преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта, будет осуществлять генпрокурор Ирина Венедиктова. Вчера она отдала руководство департаментом связанному в прошлом с организацией Виктора Медведчука замгенпрокурора Максиму Якубовскому, но изменила решение. Изменения в приказ о распределении полномочий в руководстве ОГП опубликованы на сайте ведомства.

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Вчера, 30 июня 2021 года, стало известно, что департаментом по военным преступлениям вместо замгенпрокурора Гюндуза Мамедова будет руководить Якубовский. С 2012 по 2014 год он работал юристом в компании Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство", созданной при организации Медведчука Украинский выбор.

Якубовский заявил в интервью, что с 2014 года не общается с Медведчуком: "Для общения в настоящее время уже нет и не будет оснований. Война все расставила на свои места".

Опубликованный Офисом генпрокурора приказ от 30.06.2021 убирает руководство департаментом по военным преступлениям из полномочий Якубовского и вносит их в перечень полномочий Венедиктовой.

Приказ подписан Якубовским в статусе и.о генпрокурора.

В марте 2016 года вышло расследование Слідство.Інфо об автомобилях Якубовского, согласно которому чиновник владеет машинами стоимостью свыше $100 000 при официальном доходе семьи в 170 000 грн.

В 2017 он стал заместителем главного военного прокурора.

9 сентября 2020 года Якубовский был назначен заместителем генерального прокурора.

11 сентября 2020-го Венедиктова назначила Якубовского ответственным за дела о преступлениях против Евромайдана.

Денис Юдин

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