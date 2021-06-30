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Руководить "департаментом войны" ОГП будет бывший юрист организации Медведчука

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 18:06
Руководить
Максим Якубовский (скриншот с видео)

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила руководителем департамента ОГП, который занимается преступлениями, совершенными в ходе конфликта на Донбассе, своего заместителя Максима Якубовского. Как минимум, до 2014 года он работал в экспертном центре при общественной организации Виктора Медведчука Украинский выбор. Соответствующий приказ Венедиктовой опубликован на сайте ОГП.

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До этого департаментом надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, руководил другой замгенпрокурора – Гюндуз Мамедов. Теперь он будет отвечать только за работу департамента защиты интересов детей и противодействия насилию.

С 2012 по 2014 годы Якубовский работал юристом в компании Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз Правова держава, созданном при Украинском выборе. С 2015 по 2017 год занимал должность в военной прокуратуре Южного региона, затем был заместителем главного военного прокурора Украины.

В интервью Цензор.нет Якубовский сказал, что с 2014 года с Медведчуком не общается. "Для общения в настоящее время уже нет и не будет оснований. Война все расставила на свои места", – сказал он.

По словам Венедиктовой, Якубовский был в зоне АТО и имеет боевую награду.

  • В марте 2016 года вышло расследование Слідство.Інфо об автомобилях Якубовского, согласно которому чиновник владеет машинами стоимостью свыше $100 000 при официальном доходе семьи в 170 000 грн.
  • В 2017 он стал заместителем главного военного прокурора. 
  • 9 сентября 2020 года Якубовский был назначен заместителем генерального прокурора. 
  • 11 сентября 2020-го Венедиктова назначила Якубовского ответственным за дела о преступлениях против Евромайдана.
Вадим Ребрина
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Донбасс виктор медведчук Ирина Венедиктова Максим Якубовский
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