Иловайский котел. Еще двум генералам ВС РФ сообщили о подозрении в убийстве: фото

Двум генерал-полковникам Вооруженных сил России сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, начальник главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ (с января 2015 года – заместитель начальника Генштаба ВС РФ) и начальник центрального командного пункта Генштаба ВС РФ в августе 2014 года организовали и совершили вероломное убийство украинских военных возле Иловайска во время их выхода из окружения по так называемому "зеленому коридору", безопасность которого гарантировалась ВС РФ.

В течение 2014-2015 годов, подозреваемые, по предварительному сговору с другими высокопоставленными ВС РФ, руководили подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства.

Решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ.

В ОГП не назвали имен российских генералов.

Должность начальника главного штаба Сухопутных войск – первого заместителя главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ с мая 2014 года, а с января 2015 года – заместителя начальника Генштаба ВС РФ занимает генерал-полковник Сергей Истраков.

Должность начальника центрального командного пункта Генштаба ВС РФ с августа 2012-го по декабрь 2014-го занимал генерал-полковник Михаил Мизинцев.

СПРАВКА. По официальным данным, во время Иловайской операции (7-29 августа 2014-го) и последующего расстрела в так называемом "зеленом коридоре" погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 128 – попали в плен, 42 – считаются пропавшими без вести. Это наибольшие потери украинской армии за время войны с Россией и ее наемниками на Донбассе.

В феврале 2021-го СБУ сообщила подозрение заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову. По данным ведомства, он руководил захватом Дебальцево и организовывал убийство украинских военных в Иловайске.

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