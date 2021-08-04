Иловайский котел. Еще двум генералам ВС РФ сообщили о подозрении в убийстве: фото
Двум генерал-полковникам Вооруженных сил России сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, начальник главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ (с января 2015 года – заместитель начальника Генштаба ВС РФ) и начальник центрального командного пункта Генштаба ВС РФ в августе 2014 года организовали и совершили вероломное убийство украинских военных возле Иловайска во время их выхода из окружения по так называемому "зеленому коридору", безопасность которого гарантировалась ВС РФ.
В течение 2014-2015 годов, подозреваемые, по предварительному сговору с другими высокопоставленными ВС РФ, руководили подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства.
Решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск.
Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ.
В ОГП не назвали имен российских генералов.
Должность начальника главного штаба Сухопутных войск – первого заместителя главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ с мая 2014 года, а с января 2015 года – заместителя начальника Генштаба ВС РФ занимает генерал-полковник Сергей Истраков.
Должность начальника центрального командного пункта Генштаба ВС РФ с августа 2012-го по декабрь 2014-го занимал генерал-полковник Михаил Мизинцев.
- В феврале 2021-го СБУ сообщила подозрение заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову. По данным ведомства, он руководил захватом Дебальцево и организовывал убийство украинских военных в Иловайске.
Читайте также: "Пытал военных, взятых в плен возле Иловайска". Прокуратура сообщила о подозрении боевику
Комментарии