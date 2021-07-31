"Пытал военных, взятых в плен возле Иловайска". Прокуратура сообщила о подозрении боевику

Офис генпрокурора заочно сообщил пророссийскому боевику о подозрении в жестком обращении с военнопленными. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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В сообщении говорится, что гражданин Украины, будучи участником террористической организации, выполнял задания ее главарей.

"Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления СБУ в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015-го жестоко вел себя с военным Нацгвардии и ВСУ, которые были взяты в плен подразделениями ВС РФ в ходе боевых действий 24-25 августа 2015 года в районе Иловайска", – говорят в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый пытал украинских военных следующим образом: длительное время удерживал их в нечеловеческих условиях без надлежащей медпомощи и питания, а также систематически наносил большое количество ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что причиняло сильную физическую боль и страдания.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

29 октября 2020-го главарю пыточной "Изоляция" объявили о подозрении.

1 февраля 2021-го о подозрении объявили охраннику подпольной тюрьмы.

10 февраля в полиция Донецкой области сообщили, что установили 70 человек, причастных к преступлениям в "Изоляции".

1 марта полицейские объявили заочное подозрение трем террористам из подпольной тюрьмы "Изоляция".

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Владислав Сердюк

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