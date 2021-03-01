Пытки в "Изоляции". Объявлены подозрения трем тюремщикам – из Донецка, Макеевки и Бахмута

На Донбассе полицейские объявили заочное подозрение трем террористам из подпольной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке, которые незаконно лишали людей свободы и пытали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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Как отмечается, правоохранители установили, что 40-летний житель Бахмута и 41-летний житель Макеевки с 2016 года выполняют функции конвоиров в "Изоляции" – они причастны не только к пыткам заключенных, но и их трудовой эксплуатации.

В полиции сообщают, что собрали доказательства относительно 40-летнего жителя Донецка, который с 2015 года выслеживал, похищал и пытал проукраински настроенных людей.

По данным следствия, фигурант использовал физическое и психологическое насилие к потерпевшим, заставляя их "сознаться в шпионаже". В дальнейшем схваченных им людей отправляли в застенки "Изоляция".

Как отмечают правоохранители, установлено 11 жертв, пострадавших от преступных действий подозреваемых. Один из схваченных боевиком заключенных провел год под пытками.

Подозреваемые заочно привлекаются к ответственности за участие в террористической организации (ч.1 ст.258-3), за участие незаконном военизированном формировании (ч.1 ст. 60), за нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением (ч.2 ст.28 ч.1 ст.438), за удерживание человека с целью эксплуатации (ч.2 ст.149).

29 октября 2020-го главарю пыточной "Изоляция" объявили о подозрении.

1 февраля 2021-го о подозрении объявили охраннику подпольной тюрьмы.

10 февраля в полиция Донецкой области сообщили, что установили 70 человек, причастных к преступлениям в "Изоляции".

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Наталия Медведева

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