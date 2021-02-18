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Дебальцево, Иловайск. СБУ сообщила подозрение замминистра обороны РФ генералу Картаполову

18.02.2021, 14:35
Дебальцево, Иловайск. СБУ сообщила подозрение замминистра обороны РФ генералу Картаполову - Фото
Андрей Картаполов (фото - СБУ).

СБУ сообщила подозрение заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову. По данным ведомства, он руководил захватом Дебальцево и организовывал убийство украинских военных в Иловайске, передает пресс-служба ведомства.

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В СБУ пишут, что в январе-феврале 2015-го Картаполов  был начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию военных подразделений России и подконтрольных им боевиков по захвату Дебальцево и прилегающих населенных пунктов.

По данным СБУ, он действовал в сговоре с другими лицами из руководства РФ.  

 Правоохранители также заявляют, что в августе 2014-го Картаполов вместе с другими представителями командования ВС РФ:

– обеспечивал планирование и управление российскими войсками при их вторжении в Украину;

– участвовал в организации вероломного убийства украинских военных у Иловайска во время их выхода по "зеленому коридору" под "гарантии" руководства РФ;

– обеспечивал дальнейшую оккупацию Луганской и Донецкой областей.

Подозрение Картаполову объявлено по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110), ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437), нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438).

В Украине ему грозит пожизненное заключение.

Новость дополняется…

  • В августе 2014-го украинские бойцы оказались в окружении боевиков гибридной армии РФ. Президент России Путин "призвал" боевиков дать "зеленый коридор" для выхода украинских воинов. Однако 29 августа во время прохождения по коридору колонну украинских войск расстреляли. По официальным данным, погибли 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 128 - попали в плен, 42 - считаются пропавшими без вести.
Марк Сировой
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дебальцево война Донбасс сбу подозрение минобороны рф генерал иловайск Андрей Картаполов
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