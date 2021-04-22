Резников: Войны не должно быть, у нас сейчас огороды по графику
22.04.2021, 14:04
Алексей Резников (скриншот видео НикВести, YouTube)
Министр реинтеграции Алексей Резников считает, что "не должно быть войны" с Россией, ведь сейчас – время заниматься огородами, мирной жизнью. Об этом он заявил на брифинге в Николаевской области.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Резников комментировал ситуацию со стягиванием войск РФ у границ Украины и в Крыму.
"Я очень позитивно настроенный человек. Войны не будет, ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны. Сейчас, извините, огороды по графику", – сказал он.
По словам Резникова, каждому, кто живет в Украине, надо заниматься мирной жизнью. "Надеюсь, такие же настроения – и у россиян", – добавил министр.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Западные страны неоднократно призывали Россию прекратить наращивание военной мощи, Кремль пока этот призыв игнорирует.
- В Пентагоне оценивают вероятность нового вторжения "от низкой до средней", в МИД Франции в него не верят.
Читайте также: Командующий войсками США в Европе оценил, сможет ли Украина отразить новое вторжение РФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии