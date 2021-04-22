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Резников: Войны не должно быть, у нас сейчас огороды по графику

22.04.2021, 14:04
Резников: Войны не должно быть, у нас сейчас огороды по графику - Фото
Алексей Резников (скриншот видео НикВести, YouTube)

Министр реинтеграции Алексей Резников считает, что "не должно быть войны" с Россией, ведь сейчас – время заниматься огородами, мирной жизнью. Об этом он заявил на брифинге в Николаевской области.

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Резников комментировал ситуацию со стягиванием войск РФ у границ Украины и в Крыму.

"Я очень позитивно настроенный человек. Войны не будет, ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны. Сейчас, извините, огороды по графику", – сказал он.

По словам Резникова, каждому, кто живет в Украине, надо заниматься мирной жизнью. "Надеюсь, такие же настроения – и у россиян", – добавил министр.

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Марк Сировой
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Алексей Резников война вторжение армия рф границы огороды
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