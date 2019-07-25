Сырский о войсках ООС: В критический момент сработают эффективно

Александр Сырский (фото - пресс-служба ООС)

Танкисты, артиллеристы и другие войска, которые не задействованы непосредственно на линии боестолкновения в Донбасс, все равно усиленно тренируют и постоянно проводят учения даже вне пунктов постоянной дислокации. Об этом информагентству АрміяInform рассказал командующий объединенными силами на востоке Украины Александр Сырский.

"Мы не надеемся на выполнение врагом обязательств по ограничению применения тяжелого вооружения. Поэтому даже те, кто находятся на площадках отвода, усиленно тренируются. И наша пехота на передовой понимает - в случае чего, мощная поддержка и помощь не заставят себя ждать", - пояснил он.

По словам генерала, "в критическое время все сработают максимально эффективно".

Сырский рассказал также о том, как командование воспринимает потери ВСУ в Донбассе.

"Только в фильмах герои косят врагов десятками, оставаясь невредимыми. На настоящей войне так не бывает. Несмотря на подготовку, профессионализм, удачу, которая спасает до поры, слаженность и поддержку побратимов, никто не застрахован от случая", - сказал он.

Командующий ООС заверил, что в войска поступают новые БТР-4, БТР-3ДА, ПТРК и беспилотники, а в 2018-2019 годах увеличилось количество танков Т-64БВ и Т-80Б1В, которые прошли ремонт с улучшением ряда характеристик, что значительно повысило эффективность их применения, особенно в ночных условиях.

Сырский говорит, что для эффективного "наказания" оккупантов за минометные или артиллерийские удары в зоне ООС постоянно используют переданные США контрбатарейные радары AN/TPQ-47, 48 и 36.