В договоре о НАТО нет статьи, запрещающей принять Украину в Альянс из-за войны – посол

В Вашингтонском договоре нет статьи, которая запрещала бы принять Украину в НАТО из-за войны. Об этом в интервью Европейской правде заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.

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Интервьюер отметил, что некоторые люди утверждают: вступление Украины в НАТО невозможно, пока идет война.

"Это политическое решение (принимать ли страну в НАТО, – ред.). Но в Вашингтонском договоре НАТО нет такого запрета. В конце концов все должны быть уверены, что вступление усилит безопасность. Поэтому это коллективное решение (членов Альянса, – ред.)", – ответил Винников.

На вопрос, какие практические шаги может принять НАТО, чтобы помочь Украине вернуть временно оккупированные территории, он привел пример, что Альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на российскую агрессию.

По его словам, больше кораблей, самолетов и сил НАТО размещено в Румынии, корабли Альянса также заходят в украинские порты. Кроме того, учения Sea Breeze-2021 с Украиной, странами НАТО и партнерами стали крупнейшими в истории, напомнил посол.

"Это все – шаги солидарности и поддержки, которые мы будем продолжать", – сказал он.

Винников также отмечал, что Украина и Грузия станут членами НАТО, поскольку Альянс придерживается своего решения на саммитах в Бухаресте 2008 года и в Брюсселе 2021 года.

В то же время в НАТО рассчитывают, что Украина сосредоточится на внутренних реформах: демократических институциях, верховенстве права, развитии обороны и безопасности.

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Марк Сировой

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